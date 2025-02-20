Представлены смарт-часы OnePlus Watch 3

OnePlus представила свои новейшие смарт-часы OnePlus Watch 3.

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Устройство получило обновлённый дизайн, улучшенные функции отслеживания здоровья и повышенную производительность.

Особенности

По сравнению с OnePlus Watch 2 внешний вид OnePlus Watch 3 не сильно изменился. Хотя основной корпус часов по-прежнему выполнен из полированной нержавеющей стали, безель теперь сделан из титана для большей прочности. Сапфировое стекло снова защищает циферблат часов, а на фурнитуре ремешка стало больше нержавеющей стали, в то время как сам ремешок снова изготовлен из фторкаучука.

OnePlus Watch 3 оснащены 1,5-дюймовым OLED-дисплеем с пиковой яркостью 2200 нит. Заметным дополнением является вращающаяся заводная головка, которая позволяет прокручивать меню, устраняя основную жалобу владельцев Watch 2. Часы сохранили свой размер 47 мм, что может показаться громоздким для тех, у кого маленькие запястья. OnePlus Watch 3 водонепроницаемы до 5 АТМ, защищены от воды и пыли по стандарту IP68 и имеют рейтинг MIL-STD-810H для защиты от экстремальных температур, влажности, давления, а также сильных ударов.

За производительность OnePlus Watch 3 отвечает чипсет Snapdragon W5+ Gen 1 в паре с новым сопроцессором BES2800 для обработки задач с низким энергопотреблением. Имеется 32 ГБ встроенной памяти. Двухоперационная система, объединяющая Wear OS 5 для приложений и функций с пользовательской RTOS для основных задач, обеспечивает плавную работу и увеличенное время автономной работы.

Кстати, аккумулятор ёмкостью 631 мАч – ещё одно значительное обновление, обеспечивающее до 5 дней автономности при обычном использовании и до 3 дней при интенсивном использовании. Режим энергосбережения должен продлить общее время работы до более чем 16 дней. Быстрая зарядка – ещё одна изюминка: 10-минутная зарядка обеспечивает целый день работы. Как и прошлогодняя модель, это носимое устройство поддерживает только Wi-Fi/Bluetooth без возможности подключения к сотовой сети.

OnePlus Watch 3 поддерживают расширенные функции мониторинга здоровья, включая 60-секундную проверку, которая анализирует такие показатели, как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна, температура запястья и состояние сосудов. Они также оснащены 8-канальным оптическим датчиком частоты сердечных сокращений и 16-канальным пульсоксиметром для более точных показаний.

Производитель улучшил мониторинг качества сна, предлагая подробную информацию о фазах сна, частоте дыхания и даже уровнях храпа. Новый датчик температуры запястья добавляет ещё один уровень мониторинга здоровья, помогая пользователям следить за своим общим состоянием. Также заявлена поддержка более 100 типов тренировок, 11 из которых предлагают профессиональные режимы. Размеры: 47×46,6×12,1 мм. Вес – 49,7 грамма (без ремешка) / 81 грамм (с ремешком).

Сроки выхода, цвета и цена

OnePlus Watch 3 уже доступны для предварительного заказа. В продаже новинка появится с 25 февраля. Устройство поставляется в двух цветовых вариантах: Emerald и Obsidian Titanium. Стоимость смарт-часов составляет $329. Дополнительные ремешки обойдутся в $30.