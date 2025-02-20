Telegram оштрафовали в России

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал популярный мессенджер Telegram. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Платформу признали виновной в нарушении части 5 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что мессенджер не исполнил обязанности организатора распространения информации в сети.

Размер административного штрафа для Telegram составил 80 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что за нарушение той же статьи КоАП суд оштрафовал видеохостинг YouTube. Платформе также назначили наказание в 80 тысяч рублей.