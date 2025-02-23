Как в «Терминаторе»: кадры работы фабрики роботов

Робототехника и искусственный интеллект развиваются немыслимыми темпами. И если раньше умные роботы-гуманоиды были чем-то из области фантастики, то сейчас человечество вплотную приблизилось к новой научно-технической революции.

Лидер роботостроения в Китае Shanghai Zhiyuan New Technology, чья продукция производится под брендом Agibot, показал фотографии огромной фабрики-полигона, где собираются роботы-гуманоиды в промышленных масштабах. Компании удалось на год опередить амбициозного Илона Маска и его Tesla.

На производственной линии используются гуманоидные роботы, работающие в сотрудничестве с людьми для выполнения различных задач. Более того, компания создала то, что она называет «фабрикой сбора данных», на которой роботов учат складывать одежду, убирать, стирать и так далее. Об этом сообщает Ixbt.com.

Как выглядит уже совсем близкое будущее — в галерее «Рамблера».