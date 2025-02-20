Лунный посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace успешно продвигается к своей цели. Запущенный 15 января 2025 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9, аппарат 13 февраля вышел на высокую эллиптическую орбиту вокруг Луны. 18 февраля в 3:09 по восточному времени Blue Ghost провел трехминутный маневр, переместившись на более низкую орбиту, приблизившись к поверхности на 120 км. С этой позиции модуль сделал новые снимки обратной стороны Луны и передал их на Землю.

Этот маневр подготовил Blue Ghost к запланированной на 2 марта посадке в области Моря Кризисов (Mare Crisium) — лунного бассейна, образованного древним столкновением астероида и заполненного базальтовой лавой. На борту модуля находятся 10 научных приборов, предназначенных для анализа теплового потока из недр Луны, изучения магнитных и электрических полей на поверхности, а также определения химического состава лунного грунта. Кроме того, миссия протестирует технологии, которые могут быть использованы в рамках программы НАСА Artemis, направленной на возвращение человека на Луну.

Этот этап позволил откалибровать бортовые приборы перед дальнейшим путешествием.

Ранее частные попытки посадки на Луну имели смешанные результаты. В апреле 2023 года японский посадочный модуль Hakuto-R M1 компании ispace потерпел крушение при попытке посадки. В январе 2024 года американский модуль Peregrine компании Astrobotic также не достиг успеха, потерпев неудачу вскоре после запуска. Однако в феврале 2024 года модуль Odysseus компании Intuitive Machines успешно приземлился, хотя и с поврежденной опорой.

Если посадка Blue Ghost пройдет успешно, это станет значительным достижением для частных космических миссий. Вскоре после этого ожидается посадка японского модуля Resilience компании ispace, запланированная на май или июнь 2025 года. На его борту находится марсоход Tenacious, предназначенный для исследования лунного грунта в районе крайнего севера Луны.