DeepSeek в Китае начнет помогать чиновникам в принятии решений

Искусственный интеллект в Китае начнет помогать руководящим кадрам в принятии решения. Нейросеть DeepSeek начали внедрять в регионах страны. Предполагается, что сочетание человеческого мозга и искусственного интеллекта позволит чиновникам повысить качество и эффективность работы.

Возможности DeepSeek уже тестируют в провинциях Гуандун и Хунань. Так, в городе Чанше их намерены использовать для управления городской безопасностью и в различных ситуациях, связанных с жильем, транспортом, газоснабжением и стихийными бедствиями. Также применение искусственного интеллекта обсуждается в провинции Хэнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает газета «Пэнпай».

Власти города Шэньчжэнь внедрили 70 цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта. Они позволили сократить время создания персонализированного контента с пяти дней до нескольких минут. Точность обработки запросов возросла с 70% до 95%, а показатель своевременного предоставления услуг вырос на 25%.

Ранее стало известно, что DeepSeek буквально за один день обвалил акции большой пятерки американских компаний. Эксперты заявили, что он во многом превосходит ChatGPT. Китайский чат-бот использует новые алгоритмы вычислений. Он также обладает приставкой «R1». R означает «рассуждающий» − система приходит к истине, как человек, и делится ходом рассуждений.