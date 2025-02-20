Эксперты рассказали, в чем главная проблема смартфона iPhone 16e

Компания Apple представила новый iPhone 16e - бюджетный. Новинка не удостоилась презентации, а только лишь пресс-релиза на сайте компании. Эксперты полагают, что причина в том, что производитель так и не смог решить, для кого он выпускает этот продукт.

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Аппарат оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и вырезом-"челкой" для Face ID и фронтальной камеры. Экран Super Retina XDR с технологией OLED защищен стеклом Ceramic Shield с усовершенствованной формулой. Заявлено, что смартфон оснащен и самым прочным стеклом на тыльной стороне.

Производительность гаджета обеспечена фирменным чипом Apple A18 из базового iPhone 16. За счет этого он получил поддержку ИИ-системы Apple Intelligence. Также смартфон оснащен фирменным 5G-модемом от Apple.

На тыльной стороне у смартфона всего одна камера - 48-мегапиксельная Fusion, у которой есть встроенный 2-кратный телеобъектив, поэтому, как обещает корпорация, пользователи могут увеличивать изображение с оптическим качеством. 16e снимает видео с возможностью записи в формате 4K с Dolby Vision до 60 кадров в секунду. Новинка поддерживает спутниковые функции Apple, включая Emergency SOS, Roadside Assistance, Messages и Find My. iPhone 16e имеет защиту от брызг, воды и пыли с по стандартам IP68.

Новый смартфон - это продолжение линейки бюджетных девайсов iPhone SE, но с новым именем, что видимо должно символизировать, что это не продолжение линейки бюджетных гаджетов, а нечто совсем новое. И судя по цене от 599 долларов - это точно не бюджетник. А вот что это - вопрос остается открытым.

Новый iPhone бюджетным в полной мере назвать сложно, соглашается основатель сервисного центра Fixed.one, специализирующегося на технике Apple, Дмитрий Дружбин.

"В одном устройстве Apple явно пыталась собрать несовместимые друг с другом вещи. Например, оно должно быть достаточно быстрым, чтобы на нем комфортно работал искусственный интеллект Apple Intelligence, но при этом надо было как-то функционально отделить его от более дорогих моделей. В итоге получилось странное. Быстрый процессор, хотя и обрезанный по сравнению со старшими собратьями, большой экран, новый модем и громадное время автономной работы. С другой стороны, в нем явно принудительно обрезали возможности камеры, по какой-то причине - неужели просто потому что могут? Убрали магнитную беспроводную зарядку, оставив только обычную поддержку Qi. И вот таких примеров там несколько", - говорит Дружбин.

С одной стороны - это начальный аппарат линейки, которому попытались придать некий блеск. С другой - он достаточно пустой по своему наполнению.

"Обычно устройства линейки SE брали для детей, но с учетом цены - этот аппарат не очень понятно для кого позиционируется этот аппарат", - скептично настроен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперты сомневаются в том, что на новинку будет заметный спрос. Для сравнения - первый iPhone SE стоил на четверть меньше - и это было действительно бюджетное предложение для покупателей.

"Это нишевое устройство, так что он будет относительно массовым. Высоких продаж высоких на любом из рынков ждать нельзя, особенно на операторских. Там, где такие аппараты берут постольку поскольку они интересны субсидированием", - отмечает Муртазин.

Скорее всего именно этой разбалансировкой и вызвана необходимость отойти от линейки SE. Возможно, под обозначением "e" скрывается "эффективность", полагает Дружбин.

"Сама Apple не говорит почему новую модель назвала именно iPhone 16e. Я же думаю, в Купертино тоже понимают, что это не бюджетная версия SE, это что-то неведомое новое с большим временем автономной работы. Поэтому пусть будет моя догадка, но 16e - это про эффективность", - предположил он.

Предварительные заказы начинаются в пятницу, 21 февраля, а купить в магазине новый смартфон можно будет через неделю - 28 февраля. К этому моменту, ранее сообщали "РГ" собеседники в розничных сетях, начнутся и продажи в России.

Так, в сети М.Видео-Эльдорадо уже стартовали предзаказы. iPhone 16e 128 Гб можно будет купить за 77 999 рублей, iPhone 16e 256 Гб за 89 999 рублей.