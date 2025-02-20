Acer объявила о повышении цен на ПК в США на 10%, чтобы компенсировать последние тарифы на импорт китайских товаров, введенные администрацией Трампа.

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«Мы вынуждены скорректировать цены в соответствии с новыми тарифами», — заявил генеральный директор Acer Джейсон Чен.

Он пояснил, что, хотя существующие запасы не будут затронуты, покупатели увидят повышение цен в ближайшие недели.

Acer также рассматривает возможность переноса производства за пределы Китая, чтобы избежать проблем с тарифами в будущем. Производство в США является одним из вариантов, добавил Чен.

Acer продает широкий спектр устройства, от бюджетных Chromebook до высококлассных игровых ноутбуков, поэтому повышение цены может составить от 20 до 380 долларов в зависимости от модели.

Другие производители ПК, вероятно, последуют этому примеру, хотя Acer подтвердила это первой.