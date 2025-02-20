Microsoft представила революционный квантовый чип

Microsoft объявила о революционном прорыве в области квантовых технологий, представив первый в мире квантовый чип Majorana 1, основанный на новой архитектуре Topological Core. Об этом говорится в блоге компании.

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Новый чип использует топологические проводники, позволяющие контролировать частицы Майораны для создания стабильных и масштабируемых кубитов. Эта разработка открывает возможности для создания промышленных квантовых компьютеров, способных решать сложные задачи.

Основное преимущество чипа Majorana 1 — это возможность интеграции до миллиона кубитов на одном компактном чипе. Это крайне важно для решения задач, которые не по силам современным компьютерам, таких как создание самовосстанавливающихся материалов, борьба с микропластиком и разработка новых катализаторов для химической промышленности.

Чип Majorana 1 использует топологические кубиты, отличающиеся высокой стабильностью и низкой чувствительностью к ошибкам. Это стало возможным благодаря созданию нового состояния материи — топологического сверхпроводника, обеспечивающего защиту квантовой информации от внешних помех. Microsoft также разработала цифровой метод управления кубитами, значительно упрощающий процесс квантовых вычислений.

Для разработки Majorana 1 понадобилось создание уникального стека материалов на основе арсенида индия и алюминия, что позволило достичь высокой стабильности кубитов и точности измерений.

Microsoft уже сотрудничает с Quantinuum и Atom Computing, а также участвует в программе DARPA по созданию коммерчески применимых квантовых систем. Компания уверена, что Majorana 1 поможет в новых открытиях в химии, материаловедении и других областях, требующих точного моделирования молекулярных взаимодействий.

В будущем в Microsoft намерены масштабировать технологию до миллиона кубитов, что сделает квантовые компьютеры доступными для решения глобальных проблем, таких как борьба с голодом и разработка экологически чистых материалов.