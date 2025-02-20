В Калининградской области заметили редкое природное явление

Редкое природное явление увидели жители и гости Калининграда на Куршской косе. Оно называется ветровые снежки, сообщает «МИР 24».

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В социальных сетях пользователи публикуют фото образовавшихся на слое снега небольших комочках, которые словно специально создали для игры в снежки. Они расположены на небольшом отдалении друг от друга. Явление возникает при совпадении сразу нескольких факторов. Во-первых, температура от нуля и выше, во-вторых, ровный ветер, без порывов и дующий в разных направлениях. Но и снег должен быть особый: крупный и пушистый. В результате возникают именно шары, а не валики.

Накануне в ряде регионов морозы вызвали явление, известное как «световые столбы». Речь идет об оптическом эффекте, который возникает при низких температурах и большом количестве влаги в воздухе. Такие же световые леса накануне выросли и в Беларуси. По словам синоптиков, это один из видов гало, создающийся преломлением света на ледяных кристаллах. По его словам, это явление чаще всего можно наблюдать, когда солнце или луна находятся низко над горизонтом. Также световой столб может вызвать и другой яркий источник света (фары автомобиля и прожектор уличного освещения).