В России представили приуроченные к 23 февраля дорогие версии iPhone

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила лимитированную серию «Защитник», приуроченную ко Дню защитника Отечества.

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«При создании коллекции «Защитник» мастера Caviar вдохновлялись монументальностью и экспрессией советских военных мемориалов, в которых запечатлен непоколебимый дух защитников Отечества. Центральными символами коллекции стали Щит, Меч и Красная Звезда. Щит и Меч – классические геральдические знаки, олицетворяющие преданность, доблесть и готовность стоять на страже своих принципов. Красная звезда – символ героизма, прочно связанный с 23 февраля и ставший его главным атрибутом», – объясняют в компании.

Модель iPhone 16 Pro «Защитник» украшена Красной Звездой, символизирующей воинский героизм. Корпус устройства из черного титана украшен гравировкой с очертаниями автомата Калашникова.

Версия iPhone 16 Pro «Щит и Меч» сочетает геральдические символы защиты и преданности: Щит и Меч Архангела Михаила, используемые в символике российских силовых структур. Титановый корпус украшен золотой гравировкой и объемным орлом с красным камнем, подчеркивающим патриотические мотивы. Также эта модель представлена в титановой версии.

Также в коллекцию вошли механические часы «Россия» с турбийоном, отражающие точность, силу и движение истории.

Стоимость моделей варьируется от 299 тыс. руб. за часы «Россия» до 670 тыс. руб. за модель «Щит и Меч» на базе iPhone 16 Pro Max в версии на 1 ТБ. Отмечается, что новые дизайны также доступны для моделей Samsung Galaxy S25 и складного Z Fold6.