Lenovo выпустила портативный Wi-Fi 6 роутер с автономностью 12 часов

Lenovo представила портативный роутер Legion LM60 с поддержкой Wi-Fi 6 и автономностью до 12 часов.

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Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, который отличается низким энергопотреблением и стабильной работой даже при низких температурах.

В основе LM60 лежит 28-нм чипсет ZTE, обеспечивающий скорость загрузки до 150 Мбит/с и поддержку до 10 подключённых устройств одновременно. Новый чипсет не только потребляет на 55% меньше энергии, но и повышает стабильность сигнала.

Роутер поддерживает работу с тремя основными китайскими операторами связи — China Mobile, China Unicom и China Telecom, что гарантирует широкое покрытие.

Кроме того, LM60 оснащён игровым ускорителем, который снижает задержки в более чем 140 мобильных играх.

Дополнительно устройство можно использовать в качестве проводного подключения благодаря порту USB Type-C. Однако встроенная SIM-карта, привязанная к китайским операторам, ограничивает его использование за пределами Китая.