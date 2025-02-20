Браузер Firefox продолжит работать на Windows 7

Несмотря на прекращение поддержки Windows 7 и 8.1 со стороны Microsoft, браузер Firefox продолжит работать на этих системах и даже получит обновления безопасности.

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Mozilla объявила, что продлевает поддержку Firefox 115 ESR для устаревших ОС до сентября 2025 года.

Ранее компания планировала завершить поддержку Windows 7 и 8.1 ещё в 2024 году, но затем несколько раз продлевала срок, ссылаясь на значительное количество пользователей, продолжающих использовать эти версии Windows.

Теперь Mozilla пересмотрит своё решение в августе 2025 года и определит дальнейшую судьбу Firefox на старых ОС.

Важно отметить, что на Windows 7 и 8.1 будут приходить только обновления безопасности, без новых функций.

Mozilla рекомендует переходить на более современные версии Windows для лучшей защиты данных, особенно с учётом приближающегося окончания поддержки Windows 10.