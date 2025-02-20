Ученые назвали три причины возможной гибели всего человечества

Специалисты в области науки рассказали о трех причинах, которые способны уничтожить все человечество. На первый взгляд, они маловероятны и не представляют никакой опасности.

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Многие предполагают, что все люди на Земле вымрут после масштабной ядерной войны или пандемии какого-нибудь заразного вируса. Однако есть и другие причины, которые мы не замечаем.

Во-первых, демографический коллапс. По данным Организации Объединенных Наций, население Земли в 2050 году может достигнуть отметки в 10 миллиардов человек. Это поспособствует тому, что на планете закончатся ресурсы, наступит глобальный голод, после чего все человечество погибнет.

К вымиранию людей могут привести и нанотехнологии. Нельзя отрицать тот факт, что компьютеры и роботы помогают человеку. Однако это может обернуться потерей контроля над разработками и ИИ. Пока что никаких предпосылок к этому нет, но никто не знает, как в будущем будут вести себя нейросети.

Третья причина — гамма-излучение. Ученые из Техасского университета Джон Скейло и Крейг Уилер еще в начале века обнаружили, что гамма-всплески способны влиять на биосферу Земли, передает издание «МедиаПоток».

Ранее выяснилось, что ученый Исаак Ньютон предсказал точный год конца света. Согласно его математическим вычислениям, он наступит в 2060 году.