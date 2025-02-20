В Windows 11 упростят передачу данных между компьютерами

Microsoft готовит новую функцию в Windows 11, которая позволит передавать файлы между компьютерами по локальной Wi-Fi сети.

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Новая возможность станет частью обновленного Backup-приложения и получит название Migration.

Функция обнаружена в тестовой сборке Windows 11, но пока не активирована. Согласно опубликованным изображениям, Migration позволит пользователям переносить данные с одного ПК на другой без необходимости загрузки в облако.

Для работы потребуется, чтобы оба устройства были подключены к одной Wi-Fi сети.

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Процесс передачи данных начинается с сопряжения компьютеров, после чего можно выбрать файлы для переноса. Microsoft рекомендует подключать устройства к сети питания, так как передача больших файлов может занять время.

Однако пока неясно, будет ли поддерживаться перенос установленных приложений из папки Program Files.