В Windows 11 упростят передачу данных между компьютерами

В Windows 11 появится локальная Wi-Fi сеть для передачи файлов между компьютерами
Microsoft готовит новую функцию в Windows 11, которая позволит передавать файлы между компьютерами по локальной Wi-Fi сети.
Новая возможность станет частью обновленного Backup-приложения и получит название Migration.
Функция обнаружена в тестовой сборке Windows 11, но пока не активирована. Согласно опубликованным изображениям, Migration позволит пользователям переносить данные с одного ПК на другой без необходимости загрузки в облако.
Для работы потребуется, чтобы оба устройства были подключены к одной Wi-Fi сети.
Процесс передачи данных начинается с сопряжения компьютеров, после чего можно выбрать файлы для переноса. Microsoft рекомендует подключать устройства к сети питания, так как передача больших файлов может занять время.
Однако пока неясно, будет ли поддерживаться перенос установленных приложений из папки Program Files.