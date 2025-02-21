Найден участок Земли, где дождя не было 2 миллиона лет

Ученые нашли уникальный участок Земли, где из-за ураганных ветров влага испаряется еще до того, как достигает поверхности. Речь идет о сухих долинах Мак-Мердо, находящихся в Антарктиде.

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Площадь территории составляет почти 5 тысяч квадратных километров, а температура воздуха опускается до минус 50 градусов. Скорость ветра в Мак-Мердо достигает 320 километров в час, из-за чего осадки здесь практически невозможны.

По мнению специалистов, вечная мерзлота в этом районе существует более 150 тысяч лет. Его поверхность, напоминающая марсианский ландшафт, покрыта трещинами. Здесь не выживают ни растения, ни животные, из-за чего это место является одной из самых безжизненных точек планеты, сообщает Общественная Служба Новостей.