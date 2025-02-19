Telegram выпустил исправление приводившей к перегреву iPhone ошибки

Разработчики Telegram выпустили обновление 11.7.2 для iOS-версии мессенджера, чтобы исправить проблему перегрева айфонов, на который жаловалось много пользователей.

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В конце декабря 2024 года многие пользователи столкнулись с перегревом и быстрой разрядкой батареи своих смартфонов. Это началось после обновления мессенджера на iOS до версии 11.5.2. За пару дней около 30 пользователей раскритиковали последнее на тот момент обновление за указанные проблемы. Разработчики пообещали выпустить исправление.

Исправление вышло с обновлением 11.5.3, однако перегрев быстро вернулся. Теперь же с обновлением 11.7.2 разработчики снова обещают полное исправление перегрева и быстрой разрядки аккумулятора.