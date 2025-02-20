Perseverance обнаружил загадочные породы на Марсе

Марсоход NASA Perseverance прислал на Землю снимок интригующей текстуры образца породы, отобранной в районе под названием Serpentine Lake ("Змеиное озеро"). Подобных пород на Марсе раньше не встречали, возможно, они окажутся самыми древними породами за всю историю изучения Красной планеты.

Perseverance обнаружил загадочные породы на Марсе
© Российская Газета

Ровер Perseverance получил изображение с помощью своей камеры SHERLOC и датчика WATSON, которые расположены на конце роботизированной руки-манипулятора, пишет Phys.org.

Инструмент SHERLOC помогает сканировать потенциально обитаемые среды на Марсе и используется для выявления органических и прочих химических веществ. А WATSON - это широкоугольный топографический датчик для различных операций и инженерии. Все вместе это работает как цветная камера для получения крупных планов, в том числе зерен породы и текстуры.

Интригующее изображение марсоход Perseverance получил 1 февраля 2025 года, или в 1405-й день своей работы на Красной планете. Снимок сделан в кратере Крайм. Акцент исследователи сделали на изучении скальной породы, на которой заметны следы присутствия минерала - серпентина.

© NASA

Серпентин, от латинского слова "змея", известен еще и как змеевик. Он относится к группе минералов подкласса слоистых силикатов, которые образуются в присутствии воды. Марсоход использовал абразивный инструмент для очистки породы от пыли и окаменевшей грязи для детального изучения отобранного образца. Члены миссии были поражены интригующей текстурой, которая, по их словам, напоминает слоеное печенье.

Интригующая порода также содержит крупные кристаллы пироксена и полевого шпата, что указывает на ее магматическое происхождение. Сфотографированные породы могут оказаться самыми древними за всю историю наблюдений на Марсе, отмечают исследователи. К тому же они могут послужить еще одним доказательством в пользу теории о том, что в древности на Красной планете присутствовала жидкая поверхностная вода.

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NASA