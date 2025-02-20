Perseverance обнаружил загадочные породы на Марсе

Марсоход NASA Perseverance прислал на Землю снимок интригующей текстуры образца породы, отобранной в районе под названием Serpentine Lake ("Змеиное озеро"). Подобных пород на Марсе раньше не встречали, возможно, они окажутся самыми древними породами за всю историю изучения Красной планеты.

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Ровер Perseverance получил изображение с помощью своей камеры SHERLOC и датчика WATSON, которые расположены на конце роботизированной руки-манипулятора, пишет Phys.org.

Инструмент SHERLOC помогает сканировать потенциально обитаемые среды на Марсе и используется для выявления органических и прочих химических веществ. А WATSON - это широкоугольный топографический датчик для различных операций и инженерии. Все вместе это работает как цветная камера для получения крупных планов, в том числе зерен породы и текстуры.

Интригующее изображение марсоход Perseverance получил 1 февраля 2025 года, или в 1405-й день своей работы на Красной планете. Снимок сделан в кратере Крайм. Акцент исследователи сделали на изучении скальной породы, на которой заметны следы присутствия минерала - серпентина.

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Серпентин, от латинского слова "змея", известен еще и как змеевик. Он относится к группе минералов подкласса слоистых силикатов, которые образуются в присутствии воды. Марсоход использовал абразивный инструмент для очистки породы от пыли и окаменевшей грязи для детального изучения отобранного образца. Члены миссии были поражены интригующей текстурой, которая, по их словам, напоминает слоеное печенье.

Интригующая порода также содержит крупные кристаллы пироксена и полевого шпата, что указывает на ее магматическое происхождение. Сфотографированные породы могут оказаться самыми древними за всю историю наблюдений на Марсе, отмечают исследователи. К тому же они могут послужить еще одним доказательством в пользу теории о том, что в древности на Красной планете присутствовала жидкая поверхностная вода.