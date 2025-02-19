Apple представила «бюджетный» и совершенно новый iPhone 16e

Apple представила бюджетный iPhone 16e. Информация о новинке была опубликована в качестве пресс-релиза на сайте компании.

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Новинка представляет собой прямое продолжение линейки бюджетных смартфонов iPhone SE. Новый iPhone 16e оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и вырезом-«челкой» для Face ID и фронтальной камеры.

За производительность в iPhone 16e отвечает фирменный чип Apple A18, который также используется в базовом iPhone 16. Благодаря этому новинка получила поддержку ИИ-системы Apple Intelligence. Судя по всему, гаджет также получил 8 ГБ оперативной памяти, без которых поддержка ИИ невозможна.

Устройство впервые в истории оснащается фирменным 5G-модемом от Apple — в других iPhone используется модем Qualcomm. По заявлениям Apple, собственный модем настолько энергоэффективен, что новинка обеспечивает самое длительное время автономной работы среди всех 6,1-дюймовых моделей iPhone.

На задней панели iPhone 16e расположились одна 48-мегапиксельная камера и вспышка.

Среди других нововведений отмечается наличие кнопки действия вместо переключателя беззвучного режима и разъема USB-C.

iPhone 16e будет доступен для предзаказа с 21 февраля по цене от $599 (около 54,1 тыс. руб.) за версию на 128 ГБ.