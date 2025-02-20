Samsung выпустила бюджетный смартфон с длительной поддержкой ПО

Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A06 5G, который, в отличие от многих конкурентов, предлагает поддержку обновлениями вплоть до 2030 года. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Samsung Galaxy A06 5G оснащается 6,7-дюймовым PLS-экраном с разрешением HD+ (1600x720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. В экране имеется U-образный вырез для фронтальной камеры с разрешением 8 Мп. Тыльные модули представлены основным сенсором на 50 Мп и датчиком глубины на 2 Мп.

За производительность устройства отвечает чип MediaTek Dimensity 6300, дополненный 4 или 6 ГБ оперативной и накопителем на 64 или 128 ГБ с возможностью расширения с помощью карты памяти microSD.

Аккумулятор смартфона емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Среди прочих параметров отмечается наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP54, Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.

Ключевой особенностью бюджетного устройства стало то, что Samsung гарантирует четыре обновления операционной системы и поддержку ПО патчами безопасности до 2030 года.

Samsung Galaxy A06 5G поступил в продажу в Индии по цене от 10500 рупий (около 10,9 тыс. руб.). Появится ли новинка за пределами этой страны, не уточняется.