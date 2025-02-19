RMF: в Польше упал неизвестный объект, похожий на фрагмент ракеты Falcon 9

В районе города Познань в Польше упал неизвестный объект, похожий на фрагмент ракеты Falcon 9 компании Starlink.

В Польше упал неизвестный объект, похожий на фрагмент ракеты Falcon 9
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Об этом передаёт RMF 24.

«Мы знаем, что над Польшей пролетели обломки ракеты Falcon, но является ли это их частью, пока не можем подтвердить», — заявили в полиции.

В настоящее время место инцидента оцеплено, на месте работают пожарные и пиротехники. Ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что полиция Финляндии расследует незаконные полёты БПЛА вблизи завода по производству пороха.

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