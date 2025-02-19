RMF: в Польше упал неизвестный объект, похожий на фрагмент ракеты Falcon 9
В районе города Познань в Польше упал неизвестный объект, похожий на фрагмент ракеты Falcon 9 компании Starlink.
Об этом передаёт RMF 24.
«Мы знаем, что над Польшей пролетели обломки ракеты Falcon, но является ли это их частью, пока не можем подтвердить», — заявили в полиции.
В настоящее время место инцидента оцеплено, на месте работают пожарные и пиротехники. Ведётся расследование.
Ранее сообщалось, что полиция Финляндии расследует незаконные полёты БПЛА вблизи завода по производству пороха.