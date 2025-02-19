Физики добились прорыва в удержании плазмы в термоядерном реакторе

Ученые центра исследований и разработок в области энергетики CEA Cadrache во Франции установили рекорд продолжительности удержания плазмы на токамаке WEST, добившись показателя в 1337 секунд. Это на 25% дольше предыдущего максимума, достигнутого в Китае на токамаке EAST. Об этом сообщается на официальном сайте CEA.

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Удержание плазмы в течение длительного времени — одна из главных задач для термоядерных реакторов, таких как ITER, которые должны поддерживать стабильную плазму в течение нескольких минут. Плазма, будучи нестабильной по своей природе, требует точного контроля, а компоненты реактора должны выдерживать ее интенсивное излучение без повреждений.