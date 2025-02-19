Физики доказали, что мир возник так, как написано в Библии

Ученые получили новые данные о происхождении Вселенной

Исследователи признали, что мир возник согласно Библии

Исследователи Корнеллского университета Паоло Бассани и Жоау Магейхо опубликовали статью под названием «Как создать Вселенную», в которой исследуется библейская версия происхождения мира. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Корнеллский университет — один из крупнейших и известнейших университетов США, входит в «Лигу плюща», ассоциацию восьми частных американских вузов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США. Название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания в этих университетах.

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По данным исследователей, Вселенная образовалась из хаоса, как это и описано в Священном писании. Вместе с тем, уточнили они, в Библии Бог предстает антропоморфным существом, а в рамках Вселенной он является энергией, определяющей все мировые процессы.

Ученые-физики отметили, что в своих вычислениях опирались на механизм, который был разработан русским математиком Андреем Марковым (1856-1922).

«Цепочки Маркова», разъяснили ученые, создают стабильные области в хаотическом пространстве, которые невозможно разрушить. Эти области становятся основой для возникновения материи, звезд и планет.

Исследование также затрагивает идеи гармонии, предложенные Пифагором, и теорию естественного отбора Ли Смолина, предполагающую, что в процессе эволюции законы физики отсеивали неустойчивые состояния.

Бассани и Магейхо заметили, что, несмотря на стабильность нашего мира, изменения неизбежны, и Вселенная может вновь стать хаотичной.