Новые смартфоны Nothing впервые получат телеобъективы

Nothing подтвердила, что 4 марта в 10 утра по Гринвичу (в 13:00 по Москве) состоится показ серии Phone (3a), в которой будут представлены первые телеобъективы бренда. В линейку входят модели Nothing Phone (3a) и (3a) Pro, причем модель Pro оснащена перископным телеобъективом.

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Набор камер включает 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-Мп перископический телеобъектив (3-кратный оптический, 60-кратный цифровой зум), 8-Мп ультраширокую камеру и 50-Мп фронтальную камеру. Новый основной сенсор захватывает на 64% больше света и имеет лучший динамический диапазон, улучшая съемку в условиях низкой освещенности.

Компания Nothing также представила TrueLens Engine 3.0 — систему на базе искусственного интеллекта, которая повышает точность цветопередачи и распознавания сцен для получения более «профессиональных фотографий». Ultra HDR поддерживается всеми четырьмя камерами, основная и фронтальная камеры могут снимать видео в формате 4K с улучшенной стабилизацией и ночным режимом.