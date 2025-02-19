Эксперт в сфере кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером рассказал, как защитить смартфон от вредоносной программы SpyNote, которую глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала одной из главных угроз для пользователей банковских приложений.

Ранее Набиуллина на форуме по кибермошенничеству рассказала о распространяющейся в России вредоносной программе SpyNote, которая позволяет мошенникам управлять банковскими приложениями и снимать денежные средства со счетов пользователей. По ее словам, вирус мимикрирует под разные безобидные программы, с помощью этого мошенники наблюдают за телефоном, видят пароли и СМС, а затем без труда удаленно открывают банковское приложение и «потрошат все счета без остатка». Набиуллина назвала распространение вируса опасной тенденцией. По информации ЦБ РФ, за последние полгода с помощью него произошло примерно 40–50% хищений со счетов.

SpyNote – это одна из разновидностей трояна, которая в последнее время получила достаточно широкое распространение. Идея заключается в том, что такие вирусы без ведома пользователя либо при его косвенном попустительстве проникают на девайс и получают контроль над ним. При этом попасть на устройство они могут весьма безобидным образом, например, когда человек скачивает что-то «настоящее», а параллельно с этим в фоновом режиме скачивается это вредоносное ПО. Вместе с тем нужно отметить, что через какое-то время после появления такие вирусы теряют свою актуальность, поскольку разработчики операционных систем закрывают им соответствующие «лазейки». Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Вирусы, подобные SpyNote, могут попасть только на открытые операционные системы, такие как Android, а операционные системы от Apple не предусматривают возможность их установки без ведома пользователя, подчеркнул эксперт. По его словам, защититься от таких вирусов можно двумя способами.

«Самый универсальный способ – это ничего не скачивать по неизвестным ссылкам. Но понятно, что следовать такой рекомендации будет достаточно сложно, ведь зачастую, скачивая вирус, люди думают, что скачивают что-то «настоящее», особенно если ожидают ссылку. Часто преступники пытаются перехватить инициативу, когда людям приходят ссылки на оплату или на регистрацию где-либо», - сказал он.

Наиболее надежным методом защиты Android-смартфона является установка на него антивирусной программы, отметил Мясоедов.

«Разработчики антивирусов мониторят и даркнет, и среду в целом, создавая вполне эффективный инструментарий для защиты от такого рода проникновений. Так что действительно активным пользователям интернета, которые периодически что-то скачивают из сети, рекомендуется устанавливать антивирусы и на смартфоны, а не только на десктоп», - отметил эксперт.

При выборе антивирусного ПО предпочтение следует отдавать популярным платным разработкам, подчеркнул Мясоедов.

«Платность эффективного антивируса вызвана тем, что для его работы требуется команда специалистов, которые постоянно смотрят за репозиториями различных вирусов в даркнете, изучают новинки и готовят свой продукт к соответствующим изменениям. А у бесплатных сервисов просто нет ресурсов для поддержания их работы на высоком уровне», - заключил эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщила об обнаружении в России нового вредоносного майнера, который работает под видом игр-симуляторов.