В Британии нашли клад из монет возрастом почти 600 лет

Металлоискатели Кит Янг и Лиза Стивенсон нашли в регионе Бордерс в Шотландии клад из средневековых монет возрастом почти 600 лет. Об этом сообщает Daily Record.

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Уточняется, что клад был обнаружен в деревне Капперклюх, расположенной между Мофатом в Дамфри и Галлоуэй и городом Селкирк. Всего металлоискатели выкопали 30 золотых и серебряных монет, которые представляют собой смесь шотландских и английских монет, включая английские серебряные гроши, отчеканенные Генрихом V (1413-1422) и Эдвардом IV (1461-1483), а также шотландские золотые демы и полудемы Якова I (1406-1437) и Якова II (1437-1460).

Предполагается, что обнаруженные монеты были заложены в указанном месте в начале-середине 1460-х годов.

«Клад — это находка всей жизни, и участие в раскопках с командой Национального музея стало потрясающим опытом, который мы никогда не забудем», — приводятся в тексте слова Стивенсон.

О найденных монетах металлоискатели сообщили в Отдел сокровищ, который оценит их и передаст в Комиссию распределения археологических находок Шотландии (SAFAP). Независимая комиссия назначит денежную сумму, которую выплатит им в виде вознаграждения. В будущем аккредитованные музеи, желающие приобрести данные монеты, смогут подать заявку в SAFAP.