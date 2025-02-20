МКС ненадолго отдалится от Земли ради стыковки корабля «Союз»

Орбита Международной космической станции (МКС) поднимется на 3,4 км перед пересменкой кораблей «Союз». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

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«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27» и приземления «Союза МС-26», намеченных в апреле 2025 года», — сообщили в Роскосмосе.

Маневр, который предусматривает подъем орбиты МКС на 3,4 км, был выполнен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-28». Сейчас орбита космической станции составляет 419 км над поверхностью Земли.

Также Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что британский хирург и бывший параолимпиец Джон Макфолл сможет стать первым в истории «параастронавтом», приняв участие в длительной миссии на борту Международной космической станции (МКС).

Макфолл, который потерял ногу в 19 лет после аварии на мотоцикле, своим примером доказал того, что физические ограничения не являются препятствием для достижения амбициозных целей.

Ранее ученые выяснили, что долгое пребывание в невесомости ухудшает зрение исследователей космоса.