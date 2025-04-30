Могут ли животные учиться «языкам» друг друга?

Каждый год мы узнаем что-то новое о коммуникации между животными. Например, как слоны приветствуют друг друга, хлопая ушами, или как киты меняют тон своих щелчков в зависимости от контекста разговора. Но могут ли животные одного вида выучить «язык» другого? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Оказывается, науке известны случаи, когда животные одного вида научились понимать (и даже использовать) вокализации и сигналы другого. Но никто не может сказать, что в этот момент происходило в их головах.

Прежде всего, стоит провести черту. Хотя «язык» — удобная метафора для разговора о взаимопонимании между разными видами, у животных нет своего языка в том же смысле, в котором он есть у людей. Язык — это система коммуникации, специфическая для человека. При изучении коммуникации между животными ученые рассматривают специфические ее черты, такие как значение определенных звуков.

Так, если говорить об обучении звукам от других видов, птицы — наиболее изученные животные. Одно исследование о миграции певчих птиц выдвинуло теорию, что одиночные особи могут понимать зовы других видов птиц в полете, что, теоретически, помогает им избегать опасности и выбирать правильный путь.

Правда, несмотря на это, ученые пока не могут сказать, какая именно информация зашифрована в звуках — что «говорят» птицы. Но изучение языка заключается не только в его восприятии на слух, но и во владении речью. В этом плане интерес для науки представляет вильчахвостый дронго: маленькая черная птичка, обитающая в Африке.

У дронго есть привычка следовать за другими животными в надежде стащить у них немножко еды. Томас Флауэр, преподаватель биологии из канадского Университета Капилано, пронаблюдал за этими птицами, пока они летали следом за стайкой сурикатов. Он заметил, что дронго отпугивали их собственным сигналом тревоги, оповещавшим о приближении хищника, после чего пировали останками еды. Но в какой-то момент сурикаты поняли, что звуки дронго обманывают их — и перестали моментально прятаться в норы при первом же сигнале.

Однако здесь в дело вступает уникальный талант дронго. Они способны не только распознавать звуки других животных вокруг себя, но и подражать им с пользой для себя. Заметив, что их собственные сигналы потеряли эффект, дронго начали подражать сигналам тревоги других птиц, или даже самих сурикатов. Периодически меняя арсенал звуков, они постоянно держат сурикатов в напряжении, параллельно обеспечивая себя едой.

Тяжело сказать, чем именно руководствуются дронго и что происходит в их голове. Непонятно даже, специально ли они пытаются обмануть других животных (что намекает на более комплексные когнитивные процессы), или же они просто поняли, что повторение определенных звуков позволяет получить пищу.