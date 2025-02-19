Хакеры изобрели способ атаки на пользователей принтеров Xerox

Хакеры изобрели способ атаки на пользователей офисной техники Xerox. Об этом сообщает издание TechRadar.

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На проблему обратили внимание исследователи кибербезопасности из фирмы Rapid7. Они выяснили, что в многофункциональных устройствах (МФУ) Xerox Versalink есть уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к компьютеру пользователя. Атака осуществляется через распространенный протокол LDAP, который используется для работы принтеров и прочей техники.

Атака «обратного доступа» (pass-back) полагается на уязвимость, которая позволяет хакеру изменить конфигурацию МФУ, из-за чего устройство будет отправлять злоумышленнику обратно данные аутентификации. С помощью системной бреши аноним может украсть данные пользователя.

При этом специалисты Rapid7 подчеркнули, что для организации успешной атаки злоумышленник сперва должен получить физический доступ к девайсу Xerox. По этой причине, скорее всего, домашние МФУ пользователей не находятся в зоне риска. Также журналисты TechRadar заметили, что Xerox уже выпустила пакет обновления Service Pack 57.75.53, который исправляет проблему.

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