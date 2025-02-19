Хакеры изобрели способ атаки на пользователей принтеров Xerox

Пользователей принтеров Xerox атаковали хакеры
Хакеры изобрели способ атаки на пользователей офисной техники Xerox. Об этом сообщает издание TechRadar.
На проблему обратили внимание исследователи кибербезопасности из фирмы Rapid7. Они выяснили, что в многофункциональных устройствах (МФУ) Xerox Versalink есть уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к компьютеру пользователя. Атака осуществляется через распространенный протокол LDAP, который используется для работы принтеров и прочей техники.
Атака «обратного доступа» (pass-back) полагается на уязвимость, которая позволяет хакеру изменить конфигурацию МФУ, из-за чего устройство будет отправлять злоумышленнику обратно данные аутентификации. С помощью системной бреши аноним может украсть данные пользователя.
При этом специалисты Rapid7 подчеркнули, что для организации успешной атаки злоумышленник сперва должен получить физический доступ к девайсу Xerox. По этой причине, скорее всего, домашние МФУ пользователей не находятся в зоне риска. Также журналисты TechRadar заметили, что Xerox уже выпустила пакет обновления Service Pack 57.75.53, который исправляет проблему.
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