Раскрыты характеристики бюджетной раскладушки Samsung с урезанным ИИ

Инсайдер под ником PandaFlashPro опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) характеристики прототипа будущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip FE. Об этом сообщает портал ITHome.

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Согласно источнику, устройство предложит экран с ультратонким стеклом (UTG) и шарниром от Galaxy Z Flip6, а также идентичный дисплей с частотой 120 Гц и яркостью до 2600 нит.

Рамка Galaxy Z Flip SE будет выполнена из алюминия, а в качестве защитного стекла будет использовано закаленное Corning Gorilla Glass Victus.

Основная камера получит разрешение 50 Мп, а в качестве чипсета будет установлен фирменный Exynos, точная модель которого не уточняется. При этом новинка лишится поддержки некоторых функций Galaxy AI из-за ограничений NPU, в то время как в Galaxy Z Flip7 они будут реализованы полноценно.

Динамики и фронтальная камера так же аналогичны тем, что используются в Z Flip6. Устройство также обладает водонепроницаемостью.

Среди прочих параметров Galaxy Z Flip SE отмечается наличие зарядки мощностью 25 Вт, поддержки Wi-Fi 6E и предустановленной оболочки One UI 7.

По слухам, презентация Samsung Galaxy Z Flip SE состоится вместе с другими складными устройствами бренда летом.