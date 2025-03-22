Как динозавры занимались сексом
Динозавры занимались сексом. Окаменелые гнезда и яйца, не говоря уже о репродуктивных повадках современных птиц и крокодилов, не оставляют в этом никаких сомнений. Но палеонтологи до сих пор не до конца понимают, как именно спаривались древние рептилии. Журнал Smithsonian рассказал, как ученые пытаются найти ответ на этот вопрос.
Не нужно быть экспертом, чтобы по одному взгляду на скелет стегозавра понять, что размножение динозавров было анатомически сложным мероприятием. Особенно если говорить о крупных видах. Двум многотонным животным необходимо скоординировать действия, чтобы подобраться достаточно близко друг к другу и не задавить партнера. До тех пор, пока какой-нибудь счастливый ученый не найдет скелеты двух динозавров, погибших прямо в момент полового акта, мы можем так и не понять механизмы их секса. Тем не менее, знания о современных животных и некоторые отлично сохранившиеся окаменелости позволяют кое-что узнать о спаривании динозавров.
Прежде всего, по скелетам можно понять, где примерно находились бы репродуктивные органы. У всех динозавров бедра состоят из трех крупных костей: подвздошной, лобковой и седалищной. Они оставляют место под мочеиспускательный, выводной и репродуктивный тракты. Например, у тираннозавра между седалищной костью и верхней частью бедра довольно много свободного места, где как раз и находятся эти мягкие ткани и протоки.
Проблема в том, что палеонтологам сложно представить, как именно выглядели мягкие ткани между этими костями. Но птицы и крокодилы помогли экспертам составить определенные анатомические ожидания. У пернатых динозавров и крокодилов есть одно внешние отверстие под бедрами — клоака. Она не только служит каналом для отходов жизнедеятельности, но и скрывает гениталии, когда они не используются.
Учитывая, что этот орган общий среди динозавров и их крокодиловых сородичей, палеонтологи предполагали, что и у не-пернатых динозавров тоже будет клоака. Они оказались правы: уникальная окаменелость маленького рогатого динозавра пситтакозавра подтвердила теорию, пусть она и не была сюрпризом.
Однако находка позволила ученым узнать лишь о внешней части клоаки. Окаменелость не рассказала ничего нового о том, как выглядели гениталии динозавров. Птицы и крокодилы по-прежнему остаются главным ориентиром: так, у последних иногда встречаются как фаллосы, так и аналогично крупные клиторы. Они настолько похожи, что иногда даже эксперты не всегда могут отличить одно от другого. У птиц, которых нынешняя наука считает более архаичными, типа страусов и водоплавающих видов, примерно та же анатомия. А значит, она наверняка была и у динозавров.
Наличие, выражаясь научным языком, «копулятивных органов» у не-пернатых динозавров звучит логично. Хотя многие современные певчие птицы передают сперму с помощью контакта клоак, им не нужно беспокоиться о больших, тяжелых хвостах, которые были распространенной чертой не-пернатых динозавров. Фаллос помог бы сократить дистанцию от одной клоаки до другой, что наверняка было важно для крупных динозавров — без полового органа какому-нибудь бронированному стегозавру тяжело было бы принять нужную позицию.
Но наличие органов — это один вопрос. Другой вопрос в том, что ученые не представляют себе анатомию фаллосов и клиторов динозавров. Огромное разнообразие форм и видов этих древних рептилий наверняка выражалось в широком спектре генитальных конфигураций, на которые влияло большое множество факторов. По подсчетам специалистов, за 150 млн лет на Земле просуществовали 1850 видов динозавров. Если судить по современным птицам, то у них наверняка были уникальные гениталии и брачные ритуалы — у сексуального поведения динозавров нет какого-то единого стандарта. Даже среди птиц, экипированных половыми органами, повадки различаются.
Будущие находки без сомнений поменяют гипотезы палеонтологов о том, как именно размножались динозавры. Но половой акт — лишь часть репродуктивного процесса. Некоторые ископаемые позволили взглянуть на то, что происходит после — откладку яиц.
Ученым повезло найти окаменелую тазобедренную кость овираптозавра — маленького, пернатого, покрытого перьями родственника велоцираптора. А внутри этой кости сохранились два яйца. Удачная находка проиллюстрировала, что как минимум часть динозавров сочетала и птичьи, и крокодильи репродуктивные механизмы.
Хотя у самок птиц только один яйцепровод, присутствие двух яиц в останках динозавра намекает на то, что у них было два яйцепровода — как у крокодилов. В то же время, количество яиц может свидетельствовать на малую численность каждой кладки, что больше похоже на птиц, нежели на рептилий.