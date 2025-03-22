Как динозавры занимались сексом

Динозавры занимались сексом. Окаменелые гнезда и яйца, не говоря уже о репродуктивных повадках современных птиц и крокодилов, не оставляют в этом никаких сомнений. Но палеонтологи до сих пор не до конца понимают, как именно спаривались древние рептилии. Журнал Smithsonian рассказал, как ученые пытаются найти ответ на этот вопрос.

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Не нужно быть экспертом, чтобы по одному взгляду на скелет стегозавра понять, что размножение динозавров было анатомически сложным мероприятием. Особенно если говорить о крупных видах. Двум многотонным животным необходимо скоординировать действия, чтобы подобраться достаточно близко друг к другу и не задавить партнера. До тех пор, пока какой-нибудь счастливый ученый не найдет скелеты двух динозавров, погибших прямо в момент полового акта, мы можем так и не понять механизмы их секса. Тем не менее, знания о современных животных и некоторые отлично сохранившиеся окаменелости позволяют кое-что узнать о спаривании динозавров.

Прежде всего, по скелетам можно понять, где примерно находились бы репродуктивные органы. У всех динозавров бедра состоят из трех крупных костей: подвздошной, лобковой и седалищной. Они оставляют место под мочеиспускательный, выводной и репродуктивный тракты. Например, у тираннозавра между седалищной костью и верхней частью бедра довольно много свободного места, где как раз и находятся эти мягкие ткани и протоки.

Проблема в том, что палеонтологам сложно представить, как именно выглядели мягкие ткани между этими костями. Но птицы и крокодилы помогли экспертам составить определенные анатомические ожидания. У пернатых динозавров и крокодилов есть одно внешние отверстие под бедрами — клоака. Она не только служит каналом для отходов жизнедеятельности, но и скрывает гениталии, когда они не используются.

Учитывая, что этот орган общий среди динозавров и их крокодиловых сородичей, палеонтологи предполагали, что и у не-пернатых динозавров тоже будет клоака. Они оказались правы: уникальная окаменелость маленького рогатого динозавра пситтакозавра подтвердила теорию, пусть она и не была сюрпризом.

Однако находка позволила ученым узнать лишь о внешней части клоаки. Окаменелость не рассказала ничего нового о том, как выглядели гениталии динозавров. Птицы и крокодилы по-прежнему остаются главным ориентиром: так, у последних иногда встречаются как фаллосы, так и аналогично крупные клиторы. Они настолько похожи, что иногда даже эксперты не всегда могут отличить одно от другого. У птиц, которых нынешняя наука считает более архаичными, типа страусов и водоплавающих видов, примерно та же анатомия. А значит, она наверняка была и у динозавров.

Наличие, выражаясь научным языком, «копулятивных органов» у не-пернатых динозавров звучит логично. Хотя многие современные певчие птицы передают сперму с помощью контакта клоак, им не нужно беспокоиться о больших, тяжелых хвостах, которые были распространенной чертой не-пернатых динозавров. Фаллос помог бы сократить дистанцию от одной клоаки до другой, что наверняка было важно для крупных динозавров — без полового органа какому-нибудь бронированному стегозавру тяжело было бы принять нужную позицию.

Но наличие органов — это один вопрос. Другой вопрос в том, что ученые не представляют себе анатомию фаллосов и клиторов динозавров. Огромное разнообразие форм и видов этих древних рептилий наверняка выражалось в широком спектре генитальных конфигураций, на которые влияло большое множество факторов. По подсчетам специалистов, за 150 млн лет на Земле просуществовали 1850 видов динозавров. Если судить по современным птицам, то у них наверняка были уникальные гениталии и брачные ритуалы — у сексуального поведения динозавров нет какого-то единого стандарта. Даже среди птиц, экипированных половыми органами, повадки различаются.

Будущие находки без сомнений поменяют гипотезы палеонтологов о том, как именно размножались динозавры. Но половой акт — лишь часть репродуктивного процесса. Некоторые ископаемые позволили взглянуть на то, что происходит после — откладку яиц.

Ученым повезло найти окаменелую тазобедренную кость овираптозавра — маленького, пернатого, покрытого перьями родственника велоцираптора. А внутри этой кости сохранились два яйца. Удачная находка проиллюстрировала, что как минимум часть динозавров сочетала и птичьи, и крокодильи репродуктивные механизмы.

Хотя у самок птиц только один яйцепровод, присутствие двух яиц в останках динозавра намекает на то, что у них было два яйцепровода — как у крокодилов. В то же время, количество яиц может свидетельствовать на малую численность каждой кладки, что больше похоже на птиц, нежели на рептилий.