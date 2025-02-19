Названы самые популярные модели iPhone на б/у-рынке в России

В период с октября 2024-го по январь 2025 года продажи iPhone выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает iXBT со ссылкой на исследование «Авито».

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Согласно исследованию, запуск новой линейки Apple привел к снижению цен на предыдущие модели в среднем на 13%. В основном пользователи «Авито» покупали смартфоны в рамках перепродажи. На них пришлось 74% от всех продаж.

Флагманский iPhone 16 Pro Max за полгода вошел в топ-10 самых популярных моделей на платформе, заняв долю в 3% от всех смартфонов Apple. Средняя цена устройства составила 79 тыс. руб. на вторичном рынке и 114 тыс. руб. за новый.

Лидером роста продаж стал iPhone 15, продажи которого увеличились в два раза за год. На втором месте находится iPhone 15 Plus с ростом продаж на 66%. Также выросли продажи iPhone 13 (47%) и iPhone 13 mini (42%). Пятерку лидеров замыкает iPhone 15 Pro с ростом продаж на 36%.

Топ-5 самых популярных моделей на «Авито» за последние полгода составили iPhone 11, iPhone 13, iPhone 12, iPhone XR и iPhone 15 Pro Max.