Представлен первый в мире телевизор со встроенной нейросетью DeepSeek

Компания Skyworth представила G7F Pro — первый в мире умный телевизор с интегрированной моделью DeepSeek-R1.

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Ранее телевизоры данной линейки уже были оснащены ИИ под названием Coocoa AI, который теперь был дополнен внедренной моделью от DeepSeek. Благодаря этому Skyworth G7F Pro теперь может генерировать фоновую музыку, опираясь на предпочтения пользователя, а также создавать изображения по голосовым запросам.

Кроме того, у него появился интеллектуальный видеомонтаж и помощник в изучении иностранных языков. Вместе с тем ИИ может планировать семейные поездки, подсказывая оптимальные маршруты и бронируя билеты, а также создавать заметки и напоминания.

Отмечается, что интегрированный ИИ способен точнее интерпретировать нюансы местной речи, что особенно важно для Китая, где насчитывается от семи до десяти крупных языковых групп с множеством диалектов.

Как именно работает ИИ — от сети или локально, обрабатывая запросы пользователя благодаря выделенному нейропроцессору, не уточняется. Выйдут ли телевизоры Skyworth с поддержкой DeepSeek за пределами Китая, не уточняется.