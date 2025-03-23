Благовония, воск и хвоя: чем пахнут древнеегипетские мумии

Пожалуй, большая часть людей знает, как выглядели древнеегипетские мумии — но что насчет их запаха? Похожим вопросом недавно задались и ученые. Портал popsci.com рассказал о свежей научной работе, изучившей уникальные ароматы мумий.

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона совместно с Египетским национальным музеем решили изучить характерные для мумий запахи. Причем делалось это не из праздного любопытства: результаты работы, опубликованные в издании Journal of the American Chemical Society, могут помочь сохранить исторические реликвии.

Древнеегипетские техники мумифицирования почти всегда сосредоточены на презервации. Методы, использованные для сохранения мумий фараонов, были выработаны в течение многих веков, и отражали различные социальные факторы того времени. Мумифицирование было не просто похоронным ритуалом, но важной практикой, которая помогала подготовить тело и дух усопшего к загробной жизни с помощью масел, восков и бальзамов.

Но помимо самой презервации тела важным фактором был и запах. Древние египтяне ассоциировали приятные ароматы не только с чистотой, но и с телами самих божеств. А резкие, неприятные запахи, как и сегодня, напоминали им о разложении. Акцент на ароматы и продвинутые техники мумифицирования привели к тому, что даже сегодня запахи мумий способны рассказать о прошлом. По факту, запахи мумифицированных тел долгое время привлекал внимание экспертов и широкой общественности, но до недавних пор никто не проводил их комбинированное химическое и перцептивное исследование.

Для того, чтобы изучить их, сотрудники Университетского колледжа Лондона прибыли в Египет, где их ждали девять мумий. Подход ученых сочетал обычное человеческое обоняние и научный анализ. В первой фазе исследования «команда тренированных ищеек» с чутким обонянием зафиксировала интенсивность, качество и приятность запаха мумий. А во второй фазе ученые использовали газовый хроматограф и масс спектрометр, чтобы идентифицировать источники каждого оттенка аромата.

Хотя некоторые запахи исходили от самих тел, многие другие химические молекулы принадлежали археологическим объектам — саркофагам и тканям для мумифицирования. Другие же появились из-за более современных вмешательств, таких как пестициды и прочие вещества для презервации. Тем не менее, даже спустя 5 000 лет после бальзамирования, ученые назвали запах мумий «приятным». По большей части, благодаря материалам, использованным при мумифицировании: ароматизированному воску, смоле и маслам хвойных деревьев, благовониям.