Ученые создали новый тип льда

Ученые создали в лаборатории новый тип льда под названием «пластиковый лед VII», который может существовать на других планетах и лунах. В отличие от льда, который мы видим на Земле и который имеет гексагональную структуру, «пластиковый лед VII» имеет кубическую форму с молекулами, которые могут вращаться, что делает его более «гибким».

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Этот новый лед — модифицированная версия «льда VII», который был найден глубоко под Землей и часто изготавливается в лабораториях. Эксперимент показал, что «пластиковый лед VII» образуется при высоких температурах (127−327°C) и под экстремальным давлением (0,1−6 гигапаскалей).

Чтобы сделать это открытие, ученые использовали метод QENS и проанализировали молекулярную структуру льда с помощью нейтронной и рентгеновской дифракции. Они обнаружили, что «пластиковый лед VII» может быть ступенькой к другой редкой фазе воды, где водород свободно перемещается по твердой структуре.

Эти экзотические типы льда могут существовать на таких планетах, как Уран и Нептун, или на луне Юпитера Ганимеде.