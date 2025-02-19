Найдена гробница древнеегипетского фараона Тутмоса II

Египетские археологи объявили о значительном открытии: спустя 3500 лет обнаружена гробница фараона Тутмоса II – правителя XVIII династии (ок. 1493–1479 гг. до н.э.). Это первая королевская могила, найденная после гробницы Тутанхамона, открытой в 1922 году. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

© Naukatv.ru

Гробница, обозначенная как № C4, была обнаружена британско-египетской археологической экспедицией в Фивах, недалеко от Луксора. Первые следы строения нашли еще в 2022 году, но только теперь удалось подтвердить, что это место погребения именно Тутмоса II.

Археологи обнаружили фрагменты алебастровых сосудов с именем фараона и ритуальные надписи, характерные для королевских захоронений. Также в гробнице сохранились остатки штукатурки с синей краской и изображением желтых звезд – традиционное украшение усыпальниц того времени.

По словам доктора Мохамеда Исмаила Халеда, генерального секретаря Верховного совета древностей Египта, находка крайне важна для изучения истории XVIII династии. Однако гробница сильно пострадала от древних наводнений, и значительная часть ее содержимого, вероятно, была утеряна или перемещена.

Ранее мумия Тутмоса II была найдена в XIX веке в тайном хранилище в Дейр-эль-Бахри, что свидетельствует о возможном разграблении его гробницы еще в древности. Исследования показали, что он умер молодым, возможно, из-за болезни. На его теле были следы кожных поражений, предположительно вызванных инфекцией или аутоиммунным заболеванием. Открытие же самого места захоронения помогает лучше понять традиции погребения египетских фараонов и роль Тутмоса II в истории.