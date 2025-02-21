Маск вступил в спор с датским астронавтом из-за застрявших на МКС американцев

Миллиардер, основатель компании SpaceX и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск вступил в спор с датским астронавтом Андреасом Могенсеном из-за застрявших на МКС американцев Барри Уилмора и Суниты Уильямс, и в ходе ссоры назвал датчанина идиотом.

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Перепалка произошла в социальной сети X. Маск выразил мнение, что Барри Уилмор и Сунита Уильямс застряли на космической станции дольше положенного срока экспедиции якобы по политическим причинам, по решению предыдущей американской администрацией.

В ответ на это Могенсен, который стал первым в истории датским космонавтом (совершил полет в 2015 году), заявил, что утверждение Маска ложно и не имеет под собой оснований. Маск оскорбил датчанина назвав его "идиотом" и другими, более непристойными словами.

"Вы не хуже меня знаете, что астронавты вернутся, как и планировалось с сентября прошлого года… Даже сейчас вы не посылаете спасательный корабль, чтобы доставить их домой. Они возвращаются на капсуле Dragon", - резюмировал в ответ Могенсен.

В интервью "Газете.Ru" профессор института N 6 "Аэрокосмический" МАИ Александр Белявский рассказал, что астронавты Уилмор и Уильямс могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за того, что их возвращение на Землю откладывается.

Пилотируемый корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, отправился в первый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к станции. Впоследствии инженеры работали над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, которые вышли из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня. Планировалось, что миссия будет продолжаться около недели. Позднее стало известно, что экипаж может вернуться на Землю в феврале 2025 года.