Оценена вероятность наступления конца света через 10 лет

Канадский ученый, эколог и политолог Вацлав Смил оценил вероятность наступления конца света через 10 лет. Своими предположениями он поделился в книге «Как устроен мир на самом деле», фрагмент которой «Лента.ру» опубликовала с разрешения издателя.

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По словам Смила, футурологи, экологи и активисты постоянно грозят человечеству концом света. Согласно некоторым прогнозам до предотвращения всемирной катастрофы у человечества осталось всего 10 лет.

« Я у б е ж д е н , ч т о м ы м о ж е м п р е к р а с н о о б о й т и с ь б е з э т и х в ы з ы в а ю щ и х т р е в о г у , а з а ч а с т у ю п р о с т о п у г а ю щ и х п р о р о ч е с т в » , — з а м е т и л Вацлав Смил.

В своей книге специалист напомнил, что в конце XX века людей пугали, что проблема 2000 года выведет из строя все компьютеры, но этого не произошло. Неоднократно футурологи предсказывали дефицит минеральных ресурсов и особенно сырой нефти, однако и этого не случилось.

« К а к о й с м ы с л в е ж е д н е в н о м п о в т о р е н и и , ч т о м и р у п р и д е т к о н е ц в 2 0 5 0 - м и л и д а ж е в 2 0 3 0 г о д у ? » — з а д а л с я в о п р о с о м а в т о р , т а к и м о б р а з о м п о с т а в и в н е г а т и в н ы е п р о г н о з ы о б у д у щ е м ч е л о в е ч е с т в а п о д с о м н е н и е .

Вацлав Смил заметил, что «легко предвидеть крайности», однако предсказать реальные вещи гораздо сложнее. Он обнадежил читателей своей книги, что у людей всегда есть новые варианты, новые решения и новые достижения. Смил заключил, что человечество переживет 2030-е, но, с другой стороны, «без воображаемых преимуществ быстрого, как скорость света, интеллекта». Также он заявил, что неожиданные события будут готовить человечеству новые сюрпризы.

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