Вероятность столкновения с Землей астероида 2024 YR4, недавно открытого астрономами, увеличилась до 3,1%. Эту информацию представил центр НАСА по изучению объектов, сближающихся с Землей, передает РИА «Новости».

Изначально вероятность столкновения этого небесного тела оценивалась в 1%, но позже выросла до 2,3%. Согласно последним данным, опубликованным на официальном сайте центра, вероятность составляет 3,1%. Диаметр астероида, по оценкам, может достигать 90 метров.

Астроном Стас Короткий, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты», ранее указал, что вероятность столкновения астероида с планетой варьируется в пределах от 0,5 до 6%. Астрономы продолжают наблюдения за объектом.

Названы последствия столкновения 90-метрового астероида с Землей

Астероид 2024 YR4 был впервые зафиксирован на обсерватории ATLAS в Чили 27 декабря 2024 года. Его диаметр предварительно оценивается в 70 метров, что в несколько раз больше размера Челябинского метеорита, упавшего 15 февраля 2013 года на Урале. Челябинский метеорит, достигавший 19,8 метров, не вызвал человеческих жертв, однако пострадали более 1,6 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы обнаружили астероид 2024 YR4, который может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года с вероятностью до 6%, что является самым высоким показателем со времен открытия Апофиса.

Точная орбита этого астероида станет известна только в 2028 году из-за неполных данных, считает ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Бусарев.

Между тем Китай начал формирование команды специалистов для защиты от потенциальной угрозы со стороны астероида 2024 YR4.