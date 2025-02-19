Российский ученый прокомментировал теорию об остановке ядра Земли

Руководитель направления «магнетизм Земли и планет Института земного магнетизма РАН Валерий Петров опроверг теорию о том, что ядро нашей планеты в скором времени остановится. Оно замедлится и сравняется по скорости вращения с поверхностью планеты, а затем начнет немного отставать. Эти процессы не окажут влияния на магнитное поле Земли и самочувствие людей, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Эксперт отметил, что ядро Земли не может остановиться. Важно, что ядро и поверхность планеты вращаются с разной скоростью, однако разница составляет всего тысячные доли секунды за сутки. Ядро периодически замедляется или ускоряется относительно Земли. Под остановкой ядра имеется в виду ситуация, когда скорость вращения ядра и планеты полностью совпадут.

Причина изменения скорости ядра остается не слишком ясной. Возможно, причина заключается в перераспределении масс между ядром и мантией. Однако однозначной гипотезы на эту тему нет.

Ученый также отметил, что вращение самой Земли постепенно замедляется. Но этот процесс настолько медленный, что люди не ощущают его влияния. Считается, что в доисторические времена сутки на Земле были намного короче. Сейчас они удлиняются на доли секунды в год.