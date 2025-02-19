Будущий глава NASA рассказал о полетах на Марс

Необходимо создавать технологии для полетов человека на Марс, заявил миллиардер Джаред Айзекман, который с высокой вероятностью станет будущим главой НАСА.

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Об этом сообщает издание ArsTechnica.

« М ы с о з д а д и м с и с т е м ы , к о н т р м е р ы и ф а р м а ц е в т и ч е с к и е п р е п а р а т ы д л я п о д д е р ж а н и я ж и з н и ч е л о в е к а в э к с т р е м а л ь н ы х у с л о в и я х , р е ш а я т а к и е п р о б л е м ы , к а к р а д и а ц и я и м и к р о г р а в и т а ц и я , в т е ч е н и е д л и т е л ь н о г о в р е м е н и » , — р а с с к а з а л а м е р и к а н с к и й п р е д п р и н и м а т е л ь .

По его словам, «эти достижения станут основой для менее затратных, более частых пилотируемых и роботизированных миссий по всей Солнечной системе».

Айзекман заметил, что пока не занимается планированием дел в НАСА, однако уверен, что США должны начать прилагать серьезные усилия для отправки людей на Марс.

В декабре Айзекман в ходе своего выступления на конференции Космических сил США в городе Орландо, штат Флорида, заявил, что военные неизбежно отправят войска в космос.