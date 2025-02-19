Samsung остался лидером на рынке телевизоров

Samsung 19 год подряд стала лидером на рынке телевизоров
Samsung Electronics удерживает лидерство на мировом рынке телевизоров уже 19 лет подряд.
По данным аналитической компании Omdia, в 2024 году компания заняла 28.3% рынка, что вновь подтверждает её статус, присвоенный ей в 2006 году.
В Samsung объясняют успех ориентацией на премиальные и сверхкрупные экраны, а также внедрение ИИ-технологий.
В сегменте телевизоров стоимостью от $2500 Samsung занимает 49.6% рынка, а в категории устройств с диагональю 75 дюймов и более — 28.7%.
Продажи QLED-телевизоров достигли 8.34 млн устройств, что соответствует доле в 46.8%. OLED-направление также демонстрирует динамику: