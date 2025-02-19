Названы лучшие технологические подарки на 23 февраля

Центр цифровой экспертизы Роскачества составил подборку гаджетов и аксессуаров, которые подойдут в качестве подарков на День защитника Отечества.

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Среди предложенных решений значатся умные шахматы, которые называют идеальным подарком для любителей интеллектуальных игр. Такие шахматы предлагают возможность играть с ИИ или другими игроками онлайн через специальное приложение, а некоторые модели имеют обучающие программы и подсказки.

Массажер для шеи — практичное устройство для расслабления после работы. Модели с различными режимами массажа и функцией подогрева помогут снять напряжение и улучшить кровообращение.

Сушилка для обуви — компактный и функциональный гаджет для быстрого удаления влаги из обуви. Модели с ультрафиолетовым излучением обеспечат гигиеничность и предотвращение бактерий.

Следом идет умное кольцо. Это технологичное устройство для мониторинга физической активности. Если в аксессуаре имеется NFC-модуль, с помощью кольца можно оплачивать покупки, используя его как банковскую карту.

Трекер для поиска вещей — компактное устройство для отслеживания местоположения ценных вещей с помощью приложения на смартфоне. Некоторые модели имеют дополнительные функции, такие как вибрация и звуковые уведомления.