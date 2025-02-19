Цены на iPhone в России резко упали

В России за последние четыре-пять месяцев средняя стоимость iPhone упала на 13%, свидетельствует анализ данных «Авито».

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По информации ТАСС, речь идёт о всех моделях, кроме линейки iPhone 16.

Отмечается, что больше всех (на 31%) подешевел iPhone XR 2018 года, который сегодня можно купить за 16 тыс. рублей. Также среди популярных моделей на «Авито» за последние полгода лидируют iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12.

В ноябре прошлого года в России iPhone 16 Pro подешевел на 40%.

Также стало известно, что корпорация Apple в 2025 году выпустит iPhone 17 Air без лотка для сим-карт.