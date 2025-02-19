На некоторых смартфонах Xiaomi перестанет работать YouTube

Google объявила, что вскоре приложение YouTube перестанет работать на старых устройствах Xiaomi под управлением Android 7 и 8.

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Причина — оптимизация работы сервиса под современные версии ОС и добавление новых функций.

© XiaomiTime

В список попали:

Xiaomi Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 6, Mi Max, Mi Max 2

Redmi 4, 4 Prime, 4X, 5, 5A, 5A Prime

Redmi Note 4, 4X, 5A/Y1, 5A Prime/Y1 Lite

Пользователи всё ещё смогут смотреть видео через сторонние приложения, например, NewPipe.

Но для стабильной работы YouTube Google рекомендует обновиться на более современные устройства.