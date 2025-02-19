Глобальная версия Redmi Note 14 4G получила 6 лет обновлений

Xiaomi объявила, что глобальная версия Redmi Note 14 4G будет получать обновления безопасности в течение шести лет — до 2030 года.

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Кроме того, смартфон получит четыре крупных обновления Android. Устройство вышло с Android 14 и завершит свой цикл на Android 18, который, по предварительным данным, появится в 2027 году.

Интересно, что для Redmi Note 14 5G срок поддержки оказался заметно скромнее. Этой модели обещают только два обновления Android (до Android 16) и четыре года обновлений безопасности.

Вероятно, Xiaomi решила последовать примеру Samsung, которая также увеличивает сроки поддержки даже недорогих устройств. Что, конечно же, не может не радовать фанатов бренда.