HUAWEI анонсировала новый фитнес-браслет Band 10 с алюминиевым корпусом, улучшенными функциями мониторинга здоровья и расширенными возможностями кастомизации.

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Габариты устройства составляют 43.45 × 24.86 × 8.99 мм, а вес вырос до 15 г.

Корпус сделан из алюминиевого сплава с матовыми гранями и глянцевой кромкой. На выбор семь цветов: зеленый, голубой, фиолетовый, розовый, белый, черный и матовый черный.

Экран остался прежним — 1.47-дюймовый AMOLED с разрешением 194 × 368 пикселей. Добавили несколько новых циферблатов, включая Panda Huahua и Starry Vista.

© Huawei

Появились две интересные функции: Hearth Rate Variability (HVR) для анализа качества отдыха по ЧСС и Emotional Wellbeing Assistant, который отслеживает ментальное состояние и предлагает рекомендации по улучшению настроения.

Визуальное отображение эмоционального фона выполнено с помощью анимированных панд.

Band 10 поддерживает 100 спортивных режимов, включая плавание с расширенными метриками. Время автономной работы достигает 14 дней в экономном режиме и 8 дней при постоянном мониторинге ЧСС.