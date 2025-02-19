OnePlus начала тестировать аккумулятор на 8000 мАч для смартфонов

По слухам, OnePlus и Oppo начали тестировать новую батарею емкостью 8000 мАч. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station.

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Аккумулятор якобы создается с использованием 15% высокосиликоновых материалов, что должно повысить эффективность и продлить срок службы.

Помимо большой емкости, батарея получит поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Уже известно, что OnePlus активно экспериментирует с автономностью. В Китае недавно представили OnePlus Ace 5 с батареей на 6415 мАч, а флагман OnePlus 13 оснащен аккумулятором на 6000 мАч. Теперь компания может пойти еще дальше.

По слухам, батареи емкостью 6000–7000 мАч станут стандартом для OnePlus уже во II половине 2025 года.

А 8000 мАч, если испытания пройдут успешно, станет новым рекордом в массовых смартфонах бренда.