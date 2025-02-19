Ученые обнаружили новую информацию о происхождении Вселенной

Два известных и авторитетных специалиста в области физики, Паоло Бассани и Жоау Магейхо, представили общественности статью, в которой они с научной точки зрения доказывают, что «мир возник так, как написано в Библии».

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Ученые в материале с помощью математического языка рассказывают о том, как Бог создал этот мир. Они отметили, что у человечества есть всего два повествования — Ветхий Завет, наполненный лирикой, поэзией и образами, а также их статья, которая доказывает все это с математической точки зрения.

Проанализировав результаты собственных исследований, они смогли сделать вывод, что Вселенная образовалась из хаоса, как и описывается в священном писании. При этом из этой картины «складывается упорядоченный мир со стабильной матерей, постоянной скоростью света и привычной нам гравитацией».

Однако физики не смогли не заметить и разницу с Ветхим Заветом. В Библии Бог представляется антропоморфным существом с конечностями, а в рамках Вселенной это больше вибрация и энергия, которая является основой всех процессов в мире.

В основе расчетов ученые взяли механизм, предложенный русским математиком Андреем Марковым, передает газета «Комсомольская правда».

Ранее суперкомпьютер World One смог предсказать точный год, в который наступит «конец света». Алгоритм пришел к выводу, что человечество прекратит свое существование в 2050 году.