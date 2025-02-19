У Багамских островов найдена подводная дорога

Морские биологи из The Ocean Exploration Trust обнаружили на глубине 1000 метров необычный объект, напоминающий дорогу из жёлтого кирпича. Эта уникальная находка находится на вершине подводной горы недалеко от Гавайских островов в центральной части Тихого океана.

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Учёные назвали свою находку ироничным именем «дорога к мифической Атлантиде». Согласно диалогам Платона, Атлантида была могущественной и процветающей островной цивилизацией, жители которой занимались мирными ремёслами и достигали в них больших успехов, сообщает Live Science.

Однако они решили завоевать средиземноморские страны, что вызвало сопротивление афинян. В результате боги разгневались на атлантов и вызвали мощное землетрясение и потоп, которые привели к погружению острова в морскую пучину.

Несмотря на то, что следы легендарного острова до сих пор не найдены, обнаруженная на морском дне «дорога» может быть результатом естественных процессов, связанных с множественными вулканическими извержениями и последующим застыванием лавы и донных отложений.

Однако анализ показал, что состав каменных блоков отличается от окружающей породы. Проведённые исследования пока не дали окончательных ответов на возникшие вопросы. Учёные предложили несколько гипотез, но для их подтверждения необходимы дополнительные исследования.