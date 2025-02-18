Ученые выявили новые типы жировых клеток

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негевe обнаружили новые типы жировых клеток, определяющие метаболические осложнения ожирения и регулирующие воспаление в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

© Газета.Ru

Ученые использовали инновационную технологию для анализа молекул РНК, которые являются основой для преобразования генома в белки. Методика позволяет прикрепить уникальные «штрихкоды» к молекулам РНК, что позволяет отслеживать происхождение клеток в образцах жировой ткани.

Применив эту технологию к тканям, полученным от доноров, исследователи смогли идентифицировать не только известные типы клеток, но и новые подтипы, ранее не описанные.

Исследование подтвердило, что жировая ткань не является однородной. В разных частях тела, например, в подкожной или внутрибрюшной области, жир выполняет различные функции и влияет на здоровье по-разному. Ученые обнаружили новые субпопуляции жировых клеток, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов, формировании кровеносных сосудов и рубцевании тканей.

Особенно интересными оказались различия между жировыми клетками подкожной и висцеральной тканей. Внутрибрюшной жир оказался более активным в межклеточной коммуникации и запуске воспаления, в то время как подкожные жировые клетки играли более значительную роль в противовоспалительных реакциях.

Исследования также показали, что определенные уникальные типы жировых клеток, обнаруженные только во внутрибрюшной ткани, могут быть связаны с метаболическими осложнениями ожирения, такими как инсулинорезистентность. По словам ученых, анализ этих клеток может поспособствовать созданию персонализированных методов лечения ожирения и диабета.